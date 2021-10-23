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KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ

23.10.2021 01:49

KAHRAMANMARAŞ 2'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreninin ardından ünlü müzisyen Yücel Arzen konseriyle sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ 2'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreninin ardından ünlü müzisyen Yücel Arzen konseriyle sona erdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 18 Ekim'de başlayan ve 15 ülkeden yazar ve şairinin katıldığı Kahramanmaraş 2'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin finali, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış gecesinde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, şehrin ilham verici bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Keleş, "Kahramanmaraş'ın tarihi bir misyonu ve iddiaları var. Biz de bu şehrin vazifelileri olarak, bu sorumluluğu ifa edecek işler yapıyoruz, yapacağız. Bu şehir ilham verici potansiyelini asla kaybetmeyecektir, çünkü Kahramanmaraş edebiyat ve sanatla kaimdir. Ben tüm müeddiblerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi kutluyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

KAHRAMANMARAŞ EDEBİYAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından jüri tarafından belirlenen Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri açıklandı. Toplamda 7 ödülün verildiği etkinlikte Yılın Şiir Kitabı ödülü 'Öylece Yeryüzünde' adlı eseriyle Mehmet Narlı'nın, Yılın Çocuk Kitabı Ödülü 'Kırklar Cemi' adlı eseriyle Hüseyin Su'nun, Yılın Romanı Ödülü 'Eve Dönemezsin' adlı eseriyle Selahattin Yusuf'un, Yılın Çocuk Edebiyatı ödülü 'Emanetdar Ayasofya Dehlizlerinde' eseriyle Esra Bahadır Cesar'ın, Yılın Yedi Güzel Adam Ödül'ü 'Post Öykü' adlı dergisiyle Aykut Ertuğrul'un, En Başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü, 'Yunus Emre'den Yolcuya Öğütler: Risaletü'n Nushiyye Şerhi' adlı eseriyle Mustafa Tatçı'nın, En Başarılı Mehmet Akif Ersoy Kitabı Ödülü ise 'Mehmet Akif ve Tasavvuf' kitabıyla Selami Şimşek'in oldu. Ödüller, geceye katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

GECEYİ, YÜCEL ARZEN BİTİRDİ

Ödüllerin verilmesinin ardından ünlü müzisyen Yücel Arzen sahne aldı. Arzen, konserine Kahramanmaraşlı ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya eserini seslendirerek başladı. Davetlilerin de zaman zaman kendisine eşlik ettiği Yücel Arzen, kendi eserlerini de seslendirdi. 1.5 saat piyanosuyla seslendirdiği eserlerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan Arzen, konser sonunda büyük alkış aldı.

KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ
KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ
KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ
KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ

Kahramanmaraş, Yücel Arzen, Edebiyat, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ 2'NCİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ SONA ERDİ - Son Dakika
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