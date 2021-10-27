Kahramanmaraş'ta 19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

JASAT ve Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, firari hükümlünün merkez Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

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