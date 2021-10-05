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Kahramanmaraş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

05.10.2021 12:01
Kahramanmaraş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, her yıl ekim ayının ilk haftasında ülkede Amatör Spor Haftası etkinliklerinin icra edildiğini söyledi.

Gençlerin spora ilgisini arttırmak için etkinliklerin devam edeceğini belirten Boz, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Amatör sporlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, mücadele duygularını aşılayan önemli bir olgudur. Gençlerimiz spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak garanti altına alabiliriz." dedi.

Program, eskrim, jimnastik, badminton, masatenisi, voleybol ve geleneksel okçuluk gösterileriyle devam etti.

İstiklal Marşı, Kahramanmaraş, İcra, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika


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