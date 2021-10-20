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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı

20.10.2021 09:00
Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi serbest muhasebeci, Samsun'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi serbest muhasebeci, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun ve ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan serbest muhasebeci S.Y'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Kahramanmaraş, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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