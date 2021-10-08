Kahramanmaraş'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i ziyaret etti.

Müftülük personelleri ve sendika yetilileriyle Başkan Güven'i makamında ziyaret eden Balta, Eshab-ı Kehf Camii Şerifi ve Külliyesi'nin yapım sürecindeki katkılarından dolayı Güven'e çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, toplumun aydınlanması sürecinde Diyanet Başkanlığının ve din görevlilerinin önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.

Balta da son iki yıldır salgın nedeniyle etkinlik gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Güven, Müftü Balta ve beraberindekilere Afşin Belediyesi tarafından lavantalardan üretilen kozmetik ürünleri hediye etti.