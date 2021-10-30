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Kahramanmaraş'ta engeller, Onikişubat Belediyesinin desteğiyle aşılacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta engeller, Onikişubat Belediyesinin desteğiyle aşılacak

30.10.2021 18:24
Kahramanmaraş'ta engeller, Onikişubat Belediyesinin desteğiyle aşılacak

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesinin girişimleri ile özel çocuklar için hayata geçirilen proje kapsamında yapımı tamamlanan Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesinin girişimleri ile özel çocuklar için hayata geçirilen proje kapsamında yapımı tamamlanan Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Haydar Bey Mahallesi'ndeki hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından down sendromlu çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hazırladıkları projenin hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu'nun desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Özel çocukların eğitimi ve gelişimi için her türlü desteği sağlayacaklarını kaydeden Mahçiçek, "Burada önce engelli ve down sendromlu çocuklarımız için rehabilitasyon merkezi yaptık. Bir de otizmli çocuklarımız için yapacağız. Arsayı temin ettik, proje hazırlanıyor ve yakın zamanda ona da başlayacağız. Bu kesimdeki her çocuğumuz için okul, eğitim merkezi yapacağız. Gerçekten de özel çocuklarımızın aileleriyle tanışıp onlarla olduğunuz zaman bunu çok daha iyi kavrarsınız. Bizde her zaman birinci öncelik eğitim çalışmalarıdır." diye konuştu.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de belediyelerin her zaman çocukların yanında olduğunu altını çizerek, "Yetişmiş insan kaynağımız var. Zeynepler artık yalnız değil. Bu bir imtihandır. Cenab-ı Allah'ın çeşit çeşit imtihanları var. Bir şey yaşıyorsunuz ve Kur'an'da en çok geçen kelimelerden biri, 'sabredenleri müjdele'. Bu pırıl pırıl çocuklara emek veren herkesten Rabbim razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da avukat spor oyunları için geldikleri kentte bu etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Feyzioğlu, "Sayın Topçuoğlu ailesi Sadece Kahramanmaraş'a değil, bu ülkeye çok önemli bir imza attınız. Cumhuriyetin bir evladı olarak bu hislerimi paylaşmak istedim." dedi.

Hayır sever iş insanı Topçuoğlu da anne babasının Kahramanmaraşlı olduğunu, onların anısına bu şehre bir eser bırakmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Açılışa, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Şahin Balcıoğlu ve ilgililer katıldı.

Rehabilitasyon Merkezi, Kahramanmaraş, Kuran-ı Kerim, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta engeller, Onikişubat Belediyesinin desteğiyle aşılacak - Son Dakika


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