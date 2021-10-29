Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Kamera görüntülerinde ekiplerin araçlarla olay yerine intikali ve dumanlar arasında yangına müdahalesi görülüyor. Ekiplerin yangına hızlı müdahalesi ise dikkat çekti.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını büyümeden söndüren ekiplerin yangına intikali ise aktüel kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş 'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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