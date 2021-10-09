Kahramanmaraş'ta görme yetisini kaybetme tehlikesi olan yaşlı adama şefkat eli - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşayan yaşlı adamın tedavisini kaymakamlık yaptıracak.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, gözlerinden birisi hiç diğeri ise kısmen görebilen Ahmet Çetin'in (68) maddi sorunlar nedeniyle tedavisini yaptıramadığı bilgisine ulaştı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erol Doğan ve İlçe Sağlık Müdürü Gonca Çömez ile Çetin'i Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Kaymakam Emeç, yaşlı adamın tedavisini üstlenerek tedavi sürecinin her aşamasının takip edilmesi talimatını verdi.

Çetin'in annesi Yıldız Kılavuz, oğlunun tedavisinin yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.