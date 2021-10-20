Kahramanmaraş'ta kaçak makaron operasyonları - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda milyonlarca boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinde takip sonucu durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1 milyon 470 bin adet boş gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Bir diğer olayda ise, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada, 168 kutu olmak üzere toplam, 1 milyon 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaylarla ilgili iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ