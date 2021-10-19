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KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor

19.10.2021 11:00

Kahramanmaraş'ta mesleki ve teknik eğitim veren liseler, mobilya, iç mekan tasarımı, grafik, fotoğraf, metal, elektrik-elektronik, inşaat, dondurma, tekstil ve bilişim teknolojileri alanlarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta mesleki ve teknik eğitim veren liseler, mobilya, iç mekan tasarımı, grafik, fotoğraf, metal, elektrik-elektronik, inşaat, dondurma, tekstil ve bilişim teknolojileri alanlarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

AA muhabirinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, geçen yıl ocak-eylül ayında 3 milyon 508 bin 591 liralık üretim gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ta 34 alanda mesleki eğitim verilen 61 okulda yaklaşık 29 bin 341 lise öğrencisi eğitim alıyor.

Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kentte faaliyet gösteren meslek liselerinde yılın ilk 9 ayındaki üretimden 3 milyon 767 bin 82 lira gelir elde edildi.

Okullar fabrika gibi çalışıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman AA muhabirine, kentte fabrika gibi çalışan okulların olduğunu belirterek öğrencilerin ekonomiye katkı sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

11 ilçede bulunan 61 okulda öğrencilerin eğitim alırken meslek öğrendiğini dile getiren Kahraman, bunun yanında öğrencilerin kendilerine gelir de sağladığını söyledi.

Kentteki meslek liselerinin üretim kapasitesini artırmaya ve eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş genelinde 11 ilçede 61 mesleki ve teknik lisemiz var. Okullarımızda dondurma, tekstil, mobilya iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, metal, elektrik ve elektronik, inşaat ve bilişim teknolojileri alanlarında ülke ekonomimize ciddi katkılar yapılmakta. Öğrencilerimiz hem kazanmaktalar hem de eğitim ve öğretimlerine devam etmekteler. İlimizdeki 29 bin 341 öğrencimiz ilk 9 ayda 3 milyon 767 bin 82 liralık bir üretim yapmışlar. Bu ülkemiz ekonomisine olan bir katkıdır. Bu boyutuyla hem emek veren öğretmenlerimize hem de buna destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yeter mi? Elbette yetmez. Salgın dönemi dolayısıyla gerileyen ve askıya alınan bir süreç. İster istemez buradaki üretimi biraz kısıtladı. Salgın sürecinin bitmesiyle birlikte inşallah daha da artar. Bir şekilde üretime devam edecekler. Hem ülke ekonomimize katkıları devam edecek hem de öğrencilerimizin eğitim ve öğretimleri devam edecek."

Kahraman, okulları ziyaret ettiklerinde öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerini gördükçe idareciler olarak gururlandıklarını belirtti.

Ürünlerin ihracatı için destek

Öğrencilerin emeğinin daha fazla değer görmesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Kahraman, "Biz yöneticilere düşen görev öğrencilerimizin emeklerinin değerlendirilmesi ve karşılık bulması için çalışmalar yürütüyoruz. Bunların en başında da öğrencilerimizin çalışmalarının yurt dışına ihraç edilmesi için tüm çalışmaları yapacağız. Onların önünü açacağız. Bu öğrencilerimiz içinden sanayici, iş adamı, iş veren çıkacaktır. Buna inanıyoruz. Burada bir öğrencimizin ufkunun vizyonunun bu vesileyle açılmış olması hem il genelimize hem de ülke geneli olarak ekonomimize katkı sağlayacaktır. Bu da bizler için gurur vesilesi olacaktır." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, İnşaat, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Meslek lisesi öğrencileri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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