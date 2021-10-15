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KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

15.10.2021 14:07

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçtaki M.Ç'nin (34) üzerinde arama yapan ekipler, şarj aleti içerisine gizlenmiş 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç. jandarma komutanlığına götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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