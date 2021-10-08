Kahramanmaraş'ta şeker pancarında 370 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde teknolojik aletlerinin yaygınlaşması şeker pancarı üreticilerine yansıdı.

Geçtiğimiz yıllara oranla ekilebilir alan 28 bin dönümden 32 bin dönüme yükselirken aynı alandaki iş gücü seviyesi de düştü.

Geçen yıl 350 bin ton hasat elde edilirken bu yıl üretilen 370 bin ton pancarın işlenmesi ve 55 bin ton kristal toz şeker üretilmesi hedefleniyor.

Pancarda hasat mevsiminde zor günler geçiren üreticiler, eski yöntemlerle haftalarca süren hasadı, şimdi gelişmiş makinalar sayesinde günler içerisinde tamamlıyor.

Pancar üretimindeki işçiliğin azalması, üreticileri daha çok üretmeye yönlendirdi.

Çocukluk yıllarından beri pancar üretimi yaptıklarını belirten Müslüm Özcan, son yıllarda teknolojik makinalar sayesinde daha çok ekim yaptıklarını söyledi.

Her geçen gün kendisini yenileyen tarımsal teknoloji sayesinde üretimin her geçen yıl biraz daha arttığını belirten Özcan: "Tarım aletlerindeki gelişim bizleri de doğrudan etkilemeye başladı. Eskiden 10 ila 200 dönüm alanda pancar üretimi yaparken, şu anda 1000-1500 dönüm alanda pancar üretimi yapıyorum. Makinalar sayesinde işler kolaylaştı. 50 günde yaptığımız işi şimdi 5 günde yapabiliyoruz. Bu yıl pancardaki verim de çok güzel. Çiftçiliği severek yapıyorum" diye konuştu.

Süleyman Kozan da tarımda kullanılan makinaların gelişmesi sayesinde çiftçinin daha geniş alanda daha çok üretim yapmaya başladığını söyledi.