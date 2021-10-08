Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

08.10.2021 18:15
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik polisi yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan M.M. isimli şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada 5 bin 500 adet Captagon hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen M.M. isimli şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim 18:05 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı 17:46 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi 17:34 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri 17:07 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim 15:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:33 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz         
17:08
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler         
17:05
Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak         
15:31
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 18:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement