Kahramanmaraş'ta vinçten düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.
Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde tamir etmek için vince çıkan Nuh Yavuz (59) dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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