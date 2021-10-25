Kahramanmaraş'ta vinçten düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde tamir etmek için vince çıkan Nuh Yavuz (59) dengesini kaybederek düştü.

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