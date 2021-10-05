Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 70 milyon lira yatırım bedeliyle 300 dönüm üzerine kurulu Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İçeresinde yeşil alan, kafeterya, halı saha, oyun alanları, spor alanları, amfi tiyatro, suni gölet ve onlarca sosyal donatı barındıracak tesis, yıl sonunda vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Baraj bitişiğindeki konumu itibariyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi planlanan tesis, tamamlandığında yüzlerce ağaç ve bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapacak.