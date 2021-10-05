Kahta'da 'Aşı Bilgilendirme' programı kapsamında, öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika

Narince Köyünde devam eden programa Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İshak Karakurt , çevre köy muhtarları ile okul müdürleri katıldı.

Kahta Anadolu Lisesinde başlayan programda öğrenciler bir taraftan sağlık çalışanlarına mesleki sorular sorarken diğer taraftan da kurulan aşı stantlarında aşılarını olmaya başladı.

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