KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük kiralık eve yapılan ve narkotik köpeği 'Asil'in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki günlük kiralık evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Asil'in de kullanıldığı aramalarda, kokmaması için kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.