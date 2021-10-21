Üye Girişi
KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU - Son Dakika

KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU

21.10.2021 09:29

İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük kiralık eve yapılan ve narkotik köpeği 'Asil'in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük kiralık eve yapılan ve narkotik köpeği 'Asil'in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki günlük kiralık evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Asil'in de kullanıldığı aramalarda, kokmaması için kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU
KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU
KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU
KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU
KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU
KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU

Uyuşturucu, Narkotik, İzmir, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi 10:53 Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı 10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:53 Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi
10:51 Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler
10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
10:35 Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi
10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
10:06 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
10:02 ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor         
10:56
Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler         
10:52
İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu         
10:27
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 11:01:22. #1.13#
SON DAKİKA: KAHVE KUTULARINA GİZLENEN 7,5 KİLO ESRARI 'ASİL' BULDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement