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Kalekim'den 9 ayda 96 milyon lira net kar - Son Dakika

Kalekim'den 9 ayda 96 milyon lira net kar

19.10.2021 15:40
Kalekim'den 9 ayda 96 milyon lira net kar

Kalekim, bu yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 125 artışla 96 milyon TL net kar elde etti.

Kalekim, bu yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 125 artışla 96 milyon TL net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Kalekim, ortaya koyduğu başarılı performans ile yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemi ile kıyaslandığında net karını yüzde 125 artırdı.

Kalekim'in 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 42 milyon 601 bin 417 TL olan net karını, bu yılın aynı döneminde 95 milyon 918 bin 5 TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Holding Finans Direktörü (CFO) Haluk Alperat, yaşanan tüm zorlu sürece ve maliyet artışlarına rağmen Kalekim'in 2021 yılının ilk yarısındaki başarılı performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirdiğini belirterek, "Halka arz sürecinin başında da dile getirdiğimiz gibi öncelikli hedefimiz, yurt içinde ve dışında daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yaratmak. Şirket, hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor, bunlara ulaşacak imkanlara ve potansiyele sahip. 2021 yılını başarılı bir tabloyla kapatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise şunları kaydetti:

"Kalekim olarak, bugün artık dünden çok daha güçlüyüz. Salgın sürecinin ikinci yılını geride bırakırken, 2021 yılının ilk 9 ayını hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirerek tamamladık, her dönem finansal performansımızı artırdık. Satış gelirlerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artış gösterdi ve toplamda 545 milyon 964 bin 310 TL'lik satış gelirine ulaştık. 2021 yılının önemli bir kısmını esir alan global ham madde krizini başarılı bir hamle ile önceden öngördük. Aldığımız ham madde stok seviyesini yükseltme kararları, tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz sözleşmeler ve peşin alım aksiyonları ile tedarikte bir problem yaşamadan bu süreci geçirdik."

Karaoğlu, Kalekim'in başarısının doğru yatırım, iş planı, güncel teknolojiler ve yetkin insan kaynağı ile gerçekleştiğini aktararak, yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini bildirdi.

9 aylık dönemde Mardin konsantre yatırımı ile yurt dışı satışlarını desteklemek üzere bir adım attıklarını belirten Karaoğlu, " Cezayir'deki Sarl Ha Building bağlı ortaklığının devlet kredi desteği onaylandı. Bugüne kadar sektörümüze birçok yenilikçi ürün ve hizmet kazandırdık. Bunlardan en sonuncusu ise değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda tasarım odaklı geliştirdiğimiz ve eylül ayında lansmanını yaptığımız yeni markamız Visuelle oldu. Kalekim'in, güçlü köklerinin ve yenilikçi ruhunun birleşimi olan Visuelle'in, dekoratif kaplama alanına yeni bir dinamik getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamster Coin, Türk Lirası, Finans, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalekim'den 9 ayda 96 milyon lira net kar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalekim'den 9 ayda 96 milyon lira net kar - Son Dakika
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