Üye Girişi
Kaleseramik'ten AKM'nin kalbine "Kırmız Küre" imzası - Son Dakika

Kaleseramik'ten AKM'nin kalbine "Kırmız Küre" imzası

30.10.2021 11:51
Kaleseramik'ten AKM'nin kalbine

Türkiye'nin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kalbinde yer alan "Kırmız Küre", Kaleseramik'in kadın istihdamına destek amacıyla kurduğu Atölye Kale'de hayat buldu.

Türkiye'nin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kalbinde yer alan "Kırmız Küre", Kaleseramik'in kadın istihdamına destek amacıyla kurduğu Atölye Kale'de hayat buldu.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür sanat hayatının en önemli simgelerinden AKM, dün törenle kapılarını açtı.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından binanın tarihsel özelliklerine bağlı kalınarak yeniden tasarlanan AKM'nin kalbinde ise Kaleseramik'in ürettiği seramik karolarla "Kırmızı Küre" hayat buldu.

İçerisindeki 2 bin 38 kişilik opera salonu ile AKM'nin yeni simgesi olan kürenin tüm karoları, Kaleseramik'in kadın istihdamına destek olmak amacıyla Çanakkale'nin Çan ilçesindeki fabrikasında kurduğu Atölye Kale'de üretildi.

Proje ve tasarım ekibinin, farklı renk ve modeller üzerinde yaptığı yüzlerce denemenin ardından nihai ürün seçildi. "Kırmızı Küre"nin yapımında kullanılan ve 3 farklı model olarak, tasarlanan 15 bin adet özel seramik parçasının her biri el emeğiyle tek tek üretildi.

Yaklaşık 3,5 ay aralıksız süren çalışmalarda modelleme, kalıplama, sırlama, pişirim, ambalaj ve kalite kontrol işlemleri için özel olarak kurulan 18 kişilik bir ekip, gece gündüz çalıştı.

İtalyan seramik sanatçısı özel formülü ile karolar sırlandı

Üretim aşamasında uzun ve titiz işlemlerden geçirilen üç boyutlu seramik karoların her biri Atölye Kale'de yüzey kontrolleri yapılarak ince bir zımpara işlemiyle temizlendi. Küreye can alıcı rengini ise İtalyan seramik sanatçısı ve kendi ismini taşıyan Alexandra Khuen-Belasi Studio'nun kurucusu Alexandra Khuen-Belasi verdi.

Khuen-Belasi tarafından geliştirilen ve özel bir reçete ile üretilen sır, tüm karolara tek tek uygulanarak kırmızı rengi almaları sağlandı. Yüzeyleri sırlanan seramik karolar, daha sonra her biri 2 metreküp büyüklüğündeki 4 adet Kamara fırında 1.000 santigrat derece üzerindeki sıcaklıkta pişirildi. Dikkati çeken bir renge kavuşan seramikler, ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçte görev yapan özel ekipler tarafından kalite kontrolleri yapılıp ambalajlandı. Seramik karolar son olarak, AKM'nin kalbinde birleştirilerek, "Kırmızı Küre"ye dönüştü.

"Kırmızı Küre hem rengi hem de tasarımı ile AKM'ye özel bir ruh kattı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Kırmızı Küre"nin, Kaleseramik'in yenilikçi vizyonunun bir göstergesi olduğunu ve hem rengi hem de tasarımıyla AKM'ye özel bir ruh kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaleseramik olarak, kurulduğumuz günden beri ülkemizin ve insanımızın her alanda gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı yaparak ve '#İyiBakDünyana' diyerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak istiyoruz. Bugün de geleceğin büyük sanatçılarının yetişmesine ve ülkemizin kültür, sanat hayatının gelişimine önemli katkılar yapacağına inandığımız, AKM'nin kalbinde böylesine eşsiz bir eser ile yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Seramiğin sanata dönüşümünün en can alıcı örneklerinden biri olan bu kürenin her bir karosu, kadın istihdamına destek amacıyla kurduğumuz Atölye Kale'de tek tek el emeğiyle üretildi. Bu muhteşem eserin ortaya çıkmasında emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaleseramik, Türkiye, Atölye, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaleseramik'ten AKM'nin kalbine 'Kırmız Küre' imzası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi 11:53 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 11:25 Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
Güvenlik nedeniyle gece yarısı çıkabildi! Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz tahliye oldu 11:04 Güvenlik nedeniyle gece yarısı çıkabildi! Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz tahliye oldu İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü 10:39 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi 10:07 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu

Son Dakika Haberleri
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Türkiye'nin sembolü" olarak nitelendirdi
11:19 Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hırsız, mahalle sakinlerini canından bezdirdi
11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu
11:14 Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler
10:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:47 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Aleyna Tilki'nin annesi, Aleyna Tilki'nin annesi, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfretti         
11:29
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor         
11:22
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kız çocuğunun talebini duyunca annesine döndü: İyi yetiştirmişsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kız çocuğunun talebini duyunca annesine döndü: İyi yetiştirmişsin         
11:03
Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?         
10:43
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 12:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kaleseramik'ten AKM'nin kalbine "Kırmız Küre" imzası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement