Kalkınma ajansları Ortak Proje-Program Geliştirme Toplantısı Edirne'de yapıldı - Son Dakika

Marmara bölgesindeki kalkınma ajansları, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ev sahipliğinde Ortak Proje-Program Geliştirme Toplantısı'nda Edirne'de bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Trakya Kalkınma Ajansı'nın Edirne'de gerçekleştirdiği toplantıda, ortak yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Bölgesel ihtiyaçlara yönelik projeleri destek mekanizmalarını hayata geçirmeyi amaçladıklarını aktaran Şahin şunları kaydetti:

"Marmara bölgemizde bulunan diğer ajanslarımızla güçbirliği yaparak ortak projeler üretmek hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Bu sayede projelerimizin gücüne güç katarak bölgemizde bulunan ihtiyaçlara daha kolay çözümler üretmek ve fikir alışverişlerinin sağladığı imkanlardan yararlanmak istiyoruz. Oluşturacağımız sinerji ile ortak aklımızın ürünleri olan yeni projeleri hayata geçireceğiz."

Toplantı sonrası kalkınma ajansları genel sekreterleri ve uzmanları Edirne'nin tarihi yerlerini gezdi.

Toplantıya, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) genel sekreterleri ve uzmanları katıldı.