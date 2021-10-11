Kalorisi düşük 28 ton ele geçirildi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kış öncesinde kömür denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kent genelinde satışı yasak olan 28 ton kalorifik değeri düşük yerli kömür ele geçirilirken, iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü, kış mevsimi öncesinde hava kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında kömür denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Mahalli Çevre Kurulu kararı ile Akçakoca ve Yığılca ilçeleri de dahil olmak üzere il genelinde satışı yasak olan kalorifik değeri düşük yerli kömür satışı yaptığı belirlenen işletmeye cezai işlem uygulanırken, kömürlerin geri iadesi de sağlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün hava kirliliği ile mücadeleye verdiği önem ve bu noktada attığı adımlarla şehrin havasını korumak ve 'Temiz Şehir Düzce' sloganını Düzce'nin her yerinde ve her dönem sürdürmeyi amaçlayan belediye, paydaşlarının da destekleriyle kış mevsiminin yaklaşmasıyla denetimlerini hızlandırdı.

Bu kapsamda, il merkezinde kömür satışı yapan işletmeleri denetleyen ekipler, satışı yasak olan 28 ton kalorifik değeri düşük yerli kömür ele geçirdi. El konulan kömürün geri iadesi yaptırılırken, işletme sahibine ise Kabahatler Kanunu hükümlerince cezai işlem uygulandı. İl merkezinde denetimlerin sürekli hale getirilmesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde il dışından kaçak kömür getirilmesini önlemek amacıyla şehrin tüm giriş noktalarında önlem ve denetimler sıkı şekilde takip ediliyor. - DÜZCE