Kamerun'da 6 Anglofon ayrılıkçı öldürüldü - Son Dakika

Kamerun'un Anglofon Kuzey-Batı bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda aralarında bir örgüt liderinin de olduğu 6 ayrılıkçı öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre güvenlik güçleri, son zamanlarda ayrılıkçıların saldırılarını artırdığı Kuzey-Batı bölgesine bağlı Bali ve Mankon kasabalarına operasyon düzenledi.

Operasyonda bir örgüt liderinin de aralarında olduğu 6 ayrılıkçının öldürüldüğü belirtildi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.