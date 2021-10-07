Kamerun'da Boko Haram saldırısında 5 sivil öldü - Son Dakika

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Mayo Moskota kasabasında terör örgütü Boko Haram saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mayo Moskota kasabasına bağlı Assigachia köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.