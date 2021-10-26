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Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

26.10.2021 11:10

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Petrol kuyusunda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, 20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN
Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN
Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN
Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN
Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN
Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Suriye, Yangın, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN - Son Dakika


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