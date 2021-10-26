Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN - Son Dakika

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Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Petrol kuyusunda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, 20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye 'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

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