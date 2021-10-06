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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda toplu iş sözleşmesi

06.10.2021 11:55
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda toplu iş sözleşmesi, System.String[]

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile Öz Finans İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile Öz Finans İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 11 Ağustos'ta imzalandığı anımsatıldı.

Protokol kapsamındaki iş yerlerinden KGK'de ilgili toplu iş sözleşmesinin de anlaşmayla sonuçlandığı belirtilen açıklamada, sözleşmenin KGK, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Finans İş Sendikası arasında imzalandığı duyuruldu.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kemal Karatosun, imza töreninde, KGK'de ilk kez sözleşme imzalamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurumda örgütlenmeye ilk başladığımız 2020'nin kasım ayından itibaren kurum yöneticileri olan diyaloğumuzu üst seviyede tutma çabasında olduk. Üyelerimizin haklarını ve menfaatlerini korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabaladık. Bu süreç içerinde zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Ancak, bunlar işin tuzu biberi oldu."

Karatosun, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza törenine KGK Başkanı Rıza Çelen, Başkan Yardımcısı Murat Yünlü, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç ve TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Şerefettin Güler katıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda toplu iş sözleşmesi

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Finans, TÜHİS, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda toplu iş sözleşmesi - Son Dakika


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