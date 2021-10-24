Kamyon çarpan türbenin duvarı onarılmayı bekliyor - Son Dakika

Eskişehir'de kamyon çarpması sonucu zarar gören kerpiç yapıdaki türbenin duvarı onarılmayı bekliyor.

Olay geçtiğimiz haftalarda Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan Hazreti Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesi'nde meydana geldi. Kasası tuğla ve kum dolu olduğu belirtilen bir kamyonun, yolun yukarısına doğru çıkarken kayarak kontrolünün kaybedildiği iddia edildi. Yükten dolayı duramayan kamyon, türbenin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kerpiç türbenin duvarında hasar meydana gelirken, iç kısmı zarar görmedi. Türbenin hasar alan kısmının naylon ile kapatılması dikkat çekerken, çevrede yaşayan vatandaşlar ve ziyaretçiler, türbenin kısa sürede onarılmasını bekliyor. - ESKİŞEHİR