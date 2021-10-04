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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

04.10.2021 12:48
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]

Kastamonu'da Daday-Karaağaç köyü yolunda kamyonet ile kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Daday-Karaağaç köyü yolunda kamyonet ile kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'ın Karaağaç köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonette bulunan Serkan P. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs şoförü Serkan P., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu, Kamyonet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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