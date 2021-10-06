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Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

06.10.2021 16:13
Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol çizgi kamyonu ile motosiklet çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol çizgi kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kışla Sanayi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kışla Sanayiden Gülüç istikametine seyir halinde olan Şemsettin D. (36) idaresindeki 34 SG 5647 plakalı yol çizgi kamyonu ile Tan O. (47) idaresindeki 34 VN 0388 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tan O.'nun bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yol çizgi kamyonu sürücüsü Şemsettin D. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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