Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Raşit İşözen (66) idaresindeki 06 DB 2093 plakalı kamyon, Bahçelievler Mahallesi 148. Sokak'ta Mehmet Ali Demir (21) yönetimindeki 06 TAH 97 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Demir ve yanındaki Buket Yaldız (22), ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi
Kentteki bir diğer kazada da Mehmet Y. idaresindeki 78 SR 805 plakalı beton mikseri, Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı'nda Serkan Keskin yönetimindeki 34 GR 5807 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan ve kaza nedeniyle şoka giren Melek Keskin (59) ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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