Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde bulunan ve kaza nedeniyle şoka giren Melek Keskin (59) ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki bir diğer kazada da Mehmet Y. idaresindeki 78 SR 805 plakalı beton mikseri, Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı'nda Serkan Keskin yönetimindeki 34 GR 5807 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Demir ve yanındaki Buket Yaldız (22), ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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