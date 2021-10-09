Kamyon ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyon ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. idaresindeki 45 ACL 673 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen T.Ş. idaresindeki 35 DT 238 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan ticari araç sürücüsü S.A. hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı S.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA