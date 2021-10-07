Son dakika haberi... Kamyonet kasasına takılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

İstanbul Ümraniye'de kapalı kasa kamyonetin kasasına takılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kamyonetin arkasına takılarak yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Zaman zaman kamyonetten sarkan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)