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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

22.10.2021 08:00
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yayla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yayla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyü Kankana Yaylası yolunda meydana geldi. Yayladan köye dönmek için yola çıkan Murat Kuku (35), yönetimindeki 29 AAJ 874 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Önder Demirel (50), kendi imkanlarıyla yaralı olarak yola çıkıp yaklaşık 3 kilometre yürüyerek köye ulaştı, yardım istedi. Köylülerin ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirel, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, sürücü Murat Kuku ve yanındaki Murat Aydın'ın (40) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Sedyelere konup halatla uçurumdan çıkarılan Kuku ve Aydın'ın cansız bedenleri Torul Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.


Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane, Kamyonet, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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