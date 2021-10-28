Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Van karayolu Dibekli köyü Arılı mezrası yolunda oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 32'si Afganistan, 6'sı Pakistan uyruklu, 38 kaçak göçmen yakalandı.Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü F.D. ise gözaltına alındı.



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