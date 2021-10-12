Kamyonunun üzerindeki tomrukla birlikte kasadan düşüp yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonunun üzerindeki tomrukla birlikte aşağı düşen Bekir Tetik (52), ağır yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'a 16 KFB 89 plakalı kamyonunu park eden Bekir Tetik, üzerindeki tomrukları indirmek için kamyonun kasasına çıktı. Halatları kesmek isteyen Tetik, dengesini kaybedip tomrukla birlikte kasadan düştü. Sol bacağı tomruk ile araç arasına sıkışan Bekir Tetik, çevredekilerin çağırdığı itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi, olay yerinde yapılan Tetik, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tetik, ameliyata alındı.