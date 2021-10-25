Kanada'da öldürülen oğlu için adalet arayan baba: "Katiller 4 yıldır hakim karşısına çıkmadı" - Son Dakika

Kanada'nın Montreal kentinde 6 Mart 2017'de polisler tarafından öldürülen Türk genci Koray Kevin Çelik'in babası Cesur Çelik, evladını gözleri önünde öldüren 4 polisin, henüz hakim karşısına bile çıkmadığını ve özgürce dolaştıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Çelik, tıp öğrencisi oğlunun yaşamına tekme, yumruk ve ölümcül darbelerle son veren 4 polis hakkında, 4 yıldır mahkemelerde adalet aradığını, suçluların hukuk önünde hesap vermesi için çabaladığını dile getirerek kendisi gibi yüzlerce ailenin de polis şiddeti mağduru olduğunu ifade etti.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'de devam eden bir yargılamayla ilgili açıklamalarını takip ettiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Büyükelçi, oğlumuz Koray Çelik'in 6 Mart 2017'de 4 polis tarafından vahşice katledilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, katillerin hala mahkeme yüzü görmemesini ve bir kez bile hakim karşısına çıkmamasını nasıl izah ediyor acaba? Uyguladıkları ölümcül şiddet ile gözlerimizin önünde çırpınarak can veren evladımızı katleden 4 polisi, emekli polis arkadaşlarından oluşan Bağımsız Araştırma Bürosunun (BEI) araştırması, Kanada'nın üstün demokrasi ve adalet sisteminin bir örneği midir?"

BEI'nın yanlı soruşturmasına karşı açtıkları davayı kazandıklarını, bunun Quebec eyaletinde bir ilk olduğunu söyleyen Cesur Çelik, "BEI'ya karşı kazandığımız davanın, Kanada yasalarına göre temyiz edilme imkanı yoktu. Court d'Appel denilen Eyalet Temyiz Mahkemesi, istisnai durum oluşturarak mahkemenin kararını temyize açtı. Bu, Kanada'nın adalet sisteminin, masumların adalet arayışına ne kadar kapalı olduğunu gösteriyor." dedi.

"Kamu Güvenliği Bakanı bugüne dek başvurularımıza cevap bile vermedi"

Oğlu için hukuk mücadelesine devam edeceğinin altını çizen Çelik, "Quebec Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Genevieve Guilbault'a, yaşadığımız hukuksuzluklar ve adaletsiz uygulamalarla ilgili iki kez mektup yazdım. Kanada yasaları, resmi makamlara başvuran vatandaşa cevap verilmesini şart koşar. Kamu Güvenliği Bakanı bugüne dek başvurularımıza cevap bile vermedi." diye konuştu.

Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Adalet Bakanı David Lametti'ye başvurarak hak aradıklarını kaydeden Cesur Çelik, "Trudeau ve Lametti'nin ofislerinden gelen cevapta konuyu, bize cevap vermeyen Quebec Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Genevieve Guilbault'ın ofisine ileteceklerini söylediler. Oğlumuzu katlettikten sonra, cesedini morga ve otopsiye götüren ambulansın faturasını bile bize gönderenlerin adalet ve demokrasisi mi bize örnek olacak?" ifadesini kullandı.

Ne oldu?

Çelik ailesinin mahkemeye sunduğu dosyada yer alan bilgiye göre, diş ameliyatı öncesi reçeteli ağrı kesici alan Koray Çelik iki bardak da alkol aldı.

İlacın alkolle etkileşimi sonrası ??krize giren 28 yaşındaki Çelik, uyuyamadığı için eczaneye giderek başka ilaç almak istedi.

Gencin araç kullanırken kendisine veya başkalarına zarar vereceğini düşünen aile, 911 acil yardım hattını aradı.

Gencin anne ve babası, çağrı üzerine eve gelen polislere, oğullarının sarhoş olduğunu ancak şiddet eğilimi göstermediğini anlattı.

İkazlara rağmen Koray Çelik'in gözüne el feneri tutan polislerle genç tartışmaya başladı.

Polislerden ikisi, metal coplarıyla Koray'a vurarak onu yere düşürdü. Bu sırada diğer iki polis de gence müdahale ederek ellerini arkadan kelepçeledi.

Ardından şiddete devam eden polisler, ailenin yalvarmaları ve çığlıklarına itibar etmedi. Uygulanan şiddet sonrası Koray'ın hareketsiz olduğunu, nefes almadığını ve kalbinin atmadığını anlayan polisler, destek istedi.

Anne ve babayı olay yerinden uzaklaştıran polisler, onları mutfağa kapatıp çıkmalarına izin vermedi.

Yaşadıkları acının ardından hukuk mücadelesi veren baba Cesur Çelik ve anne June Tyler, çocuklarının ölümüne polis şiddetinin neden olduğunu ispatlamak için 4 yıldır adalet arayışlarını sürdürüyor.