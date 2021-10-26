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Kanada'da yeni hükumet açıklandı - Son Dakika

Kanada'da yeni hükumet açıklandı

26.10.2021 18:48
Kanada'da yeni hükumet açıklandı

Kanada'da 20 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümet açıklandı.

Kanada'da 20 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümet açıklandı.

Seçimlerden 159 milletvekilliği kazanarak birinci parti olarak çıkmasına rağmen tek başına iktidar için gerekli olan 170 sandalyeye ulaşamayan Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, kurduğu yeni azınlık hükümeti ile yeni dönemine başladı.

Başkent Ottawa'daki Genel Valilik konutunda yapılan yemin törenine, Başbakan Trudeau ve kabine üyeleri, aile fertleri ile katıldı.

Başbakan Trudeau'nun yeni kabinesindeki en önemli değişiklik, Ulusal Savunma Bakanlığında oldu.

Kanada Silahlı Kuvvetlerindeki üst düzey komutanların cinsel taciz skandallarına ilişkin soruşturmalarla eleştirilerin hedefi haline gelen Harjit Sajjan, görevini eski Ulusal Tedarik Bakanı Anita Anand'a devretti.

Anita Anand, 1990'larda başbakanlık da yapan Kim Campbell'ın ardından "Kanada tarihinde savunma bakanı görevini üstlenen ikinci kadın" oldu.

Kabinedeki bir diğer değişim de Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. Eski bir astronot da olan Marc Garneau, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevini eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Melanie Joly'a devretti.

Çevre Bakanı, eski bir Greenpeace aktivisti

Başbakan Trudeau, ülkenin gelecek dönem yürüteceği çevre ve iklim değişikliği politikalarını da yeni Çevre Bakanı olarak eski bir Greenpeace aktivisti olan Quebec Milletvekili Steven Guilbeault'a teslim etti.

Jean Yves Duclos, ülkenin yeni Federal Sağlık Bakanı olurken eski Sağlık Bakanı Patty Hajdu da Yerlilerle İlişkiler Bakanı olarak kabinede yerini aldı.

Trudeau, önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevini yapan Chrystia Freeland'i, yeni kabinede de aynı görevde tuttu.

Kamu Güvenliği Bakanlığına Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino getirilirken eski Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de Kraliçe Konseyi Başkanı ve Acil Duruma Hazırlık Bakanı oldu.

Önceki hükümette yer alan Müslüman bakanlardan Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra bu kabinede de yerini korurken kabinenin diğer Müslüman üyeleri Ahmed Hussen ve Meryem Mounsef'e yeni kabinede görev verilmedi.

Kanada'da halen tatilde olan Federal Parlamento da 22 Kasım'da çalışmalarına başlayacak.

Başbakan, Hükümet, Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da yeni hükumet açıklandı - Son Dakika


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