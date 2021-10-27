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KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika

KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

27.10.2021 11:55
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

KANADA'da 18 bin 346 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 'Caribou Matematik Yarışması'na Bursa'dan katılan iki kardeş, dünya birincisi oldu.

KANADA'da 18 bin 346 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 'Caribou Matematik Yarışması'na Bursa'dan katılan iki kardeş, dünya birincisi oldu. Jüri üyeleri tarafından iki kardeşe sertifika verildi.

Kanada'da, 13-14 Ekim tarihleri arasında uluslararası matematik yarışması düzenlendi. 18 bin 346 öğrencinin başvurduğu 'Caribou Matematik Yarışması'na, Bursa'da özel bir okulda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi İpek Aydın ile 1'inci sınıfa başlayan kardeşi Alper Aydın da katıldı. Online olarak yapılan yarışma sonunda İpek Aydın genel kategoride dünya birincisi olurken, kardeşi Alper de birinci sınıflar kategorisinde dünya birincisi oldu. Jüri tarafından Aydın kardeşlere sertifika verildi. Alınan başarı okulda büyük sevinçle karşılandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak öğrencileri tebrik etti.

'ZORDU AMA İYİ GEÇT'

İngilizce, Çince, Fransızca gibi dillerde yapılan yarışmada dünya şampiyonu olan İpek Aydın, doktor olmak istediğini söyledi. Tüm soruları doğru cevapladığını belirten İpek Aydın, " Okulu seviyorum. Derslerimi de seviyorum. En çok sevdiğim ders ise matematik. 1'inci sınıftan beri matematiği seviyorum. Bunun sebebi de annemin matematik öğretmeni olması. Eve gidince tüm derslerime çalışıyorum. Yakın zamanda bir matematik yarışmasına katıldım ve derece aldım. Kanada merkezli bir yarışmada dünya birinciliği elde ettim. Tüm soruları doğru cevapladım. İngilizce olduğu için anlamakta zorluk çeksem de yaptım. Sorular zordu ama iyi geçti. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" dedi.

'ASTRONOT OLMAK İSTİYORUM'

Büyüyünce astronot olmak istediğini dile getiren Alper Aydın ise, "Günlerimiz çok güzel geçiyor. Okulu seviyorum. Teneffüslerde oyun oynuyorum. Derslerimi çok iyi dinliyorum. Hep söz hakkı almaya çalışıyorum. Matematikle aram güzel. Matematik dersinde 5'er 10'ar saymayı öğreniyoruz. Yarışma eğlenceli geçti. Dünya şampiyonu oldum. Çok sevindim. Mutluluk hissettim. Büyüyünce astronot olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZLER İÇİN DE GURUR KAYNAĞI'

Alınan birinciliğin okulda sevinç havası yarattığını belirten Kampüs Müdürü Zeynep Koca şunları söyledi:

"Yarışmaya okulumuzdan iki öğrencimiz katıldı. İpek Aydın 5'inci sınıflarda, 1'inci sınıflarda da Alper Aydın katıldı. İpek Aydın, Caribou Matematik Yarışması'nda 18 bin 346 kişi arasında dünya birincisi oldu. İngilizce, Çince, Fransızca gibi dillerde yapılan yarışmaydı. Kardeşi Alper Aydın da yine 1'inci sınıflar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kendi yaş grubunun birincisi oldu. O yarışma da yine İngilizce yapıldı. İki kardeş de çok başarılılar. Ailemiz de son derece ilgili bir aile. Biz de yeteneklerini ve süreçlerini en başından beri okulumuzda takip ediyoruz ve destekliyoruz. Hayalleri büyük. Biz de bu noktada her hayale hizmet eden bir eğitim kurumu olarak onları hayallerine kavuşturmak için doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz hem öğrencileri hem de velileri tebrik ettiler. Öğretmenlerimiz de çok sevindi. Bizler için de bir gurur kaynağı. Dünya çapında bir yarışma olduğu için çok da güzel karşılandı."

KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

matematik, Kanada, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KANADA'DAKİ MATEMATİK YARIŞMASINDA BURSALI İKİ KARDEŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika
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