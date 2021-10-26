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Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: "La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda" - Son Dakika

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: "La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda"

26.10.2021 11:42

- Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: "La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda" Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (Involcan), Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nın patlamasından bu yana en aktif durumda...

- Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: "La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda"

KANARYA ADALARI - Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (Involcan), Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nın patlamasından bu yana en aktif durumda olduğunu söyledi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağın konisi geçtiğimiz pazartesi günü kısmen çökmüş ve daha önce etkilenmemiş bölgeler de lav akıntılarının etkisinde kalmıştı. Patlamaların şiddetini artırdığı yanardağ dünden bu yana daha fazla lav ve ateş püskürttü. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (Involcan), lavlardan oluşan dev bir çeşmenin yanardağdan fışkırdığını belirterek, yanardağın patlamasından bu yana en aktif durumda olduğunu açıkladı. Enstitü ayrıca, yamaçtan aşağı akan lav nehirlerinin neredeyse 3 kilometre genişliğinde olduğunu bildirdi. Involcan Sözcüsü David Calvo da yaptığı açıklamada, "En büyük faaliyet anındayız" dedi.

Hafta sonu boyunca yanardağın yamaçları boyunca yeni çatlaklar ve delikler açıldığı kaydedilerek, söz konusu çatlak ve deliklerin daha fazla lavın dışarı çıkmasına neden olduğu ifade edildi. Bilim adamları geçtiğimiz hafta La Palma'da farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 deprem meydana geldiğini belirtti. Adanın büyük bir kısmı patlamalardan henüz etkilenmemiş olsa da lav alanlarının genişlediği batı yakasının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Tahliyelerin sayısı 7 bin 500'e ulaştı, binlerce ev kullanılamaz hale geldi

Yanardağ patlamaya başladığı günden bu yana tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e ulaşırken, bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yanardağdan çıkan lav, adanın ekonomik üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan muz tarlaları da dahil olmak üzere 900 hektarlık tarım arazisini yok etti. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda
Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda
Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda
Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda

Kanarya Adaları, Yanardağ, İspanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: 'La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü: "La Palma'daki yanardağ, patlamasından bu yana en aktif durumda" - Son Dakika
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