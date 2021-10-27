Kapaklı Belediyesi Van'daki öğrencilere spor malzemesi gönderdi - Son Dakika

Kapaklı Belediyesince, Van'daki bir okulun öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından temin edilen malzemeler, Van'a gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde kardeş okullarının olduğunu ve bu okullarla gönül köprüsü kurdukları söyledi.

Çetin, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve içerisinde eğitici oyunlar, top, satranç setleri, spor kıyafetleri bulunan malzemeleri Van'daki kardeş okulumuza gönderdik. Oradaki çocuklarımızın mutluluklarına bir nebze olsun katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.