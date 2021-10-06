Kapaklı'da ücretsiz spor kursları düzenlenecek - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz voleybol, basketbol, güreş, masa tenisi ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursu düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak kursların kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyenler Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden yüz yüze ya da www.kapakli.bel.tr web adresinden online başvuru yapılabilecek.

14-19 yaş grubuna yönelik voleybol, 10-15 yaş grubuna yönelik masa tenisi, 14-19 yaş grubuna yönelik basketbol, 9-13 yaş grubu için güreş ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursları ücretsiz düzenlenecek.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tüm genç ve çocukları kurslara davet ederek, "Düzenlediğimiz 5 farklı branş ile çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece fiziksel değil, spor ile beraber zihinsel olarak da gelişimlerine destek oluyoruz. Spor kenti Kapaklı sloganı ile gerçekleştirdiğimiz spor kursları ile gençlerimizin sporla iç içe bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.