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Kapaklı'nın İçme Suyu Deposu Artık Daha Sağlıklı - Son Dakika

Kapaklı'nın İçme Suyu Deposu Artık Daha Sağlıklı

11.10.2021 17:20
Kapaklı'nın İçme Suyu Deposu Artık Daha Sağlıklı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı mahallesine içme suyu sağlanan depoda gerçekleştirdiği bakım onarım çalışmasıyla vatandaşlara ulaşan içme suyunu daha sağlıklı hale getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının bakım onarım çalışmasını gerçekleştirerek vatandaşlara ulaşan suyun kalitesini artırmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Deponun fayans döşemeleri ve yalıtım sisteminin yapılmasıyla kayıp kaçakların önüne geçildi. Deponun manevra odası da yenilenerek boya ve badana işleri de yapıldı.

Kapaklı'da vatandaşlar da hizmetten çok memnun

Kapaklı Mahalle Muhtarı Murat Gökçe, yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "İçme suyu depomuzun yenilenmesi bizler için çok güzel bir hizmet oldu. Yaklaşık 30 yıldır bir bakım çalışması yapılmamıştı. Yapılan bu çalışmayla hanelere ulaşan suyun kalitesi arttı. Vatandaşlarımız da bu çalışmadan dolayı çok memnun" açıklamasında bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kapaklı'nın İçme Suyu Deposu Artık Daha Sağlıklı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapaklı'nın İçme Suyu Deposu Artık Daha Sağlıklı - Son Dakika
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