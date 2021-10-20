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Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı - Son Dakika

Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı

20.10.2021 10:49
Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı

Kapaklı Belediyesince ilçeye 11 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı yapıldı.

Kapaklı Belediyesince ilçeye 11 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı yapıldı.

Yapımı devam eden 13 park ve yaşam alanı çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaklaşık 11 bin metrekarelik alan, yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilerek, yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çetin, şöyle konuştu:

"Daha fazla sosyal tesisi ve yeşil alanı olan bir Kapaklı için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Alanımız, yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarıyla, peyzajı, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak, ailelerimiz çocuklarıyla gelip güzel vakit geçirecek. Halkımızın en iyisini hak ettiğini biliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı
Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı
Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı
Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı
Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı

Kazım Karabekir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırıldı - Son Dakika
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