KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Antalya'da çeşitli internet sitelerinde verdikleri sahte ilanlarla 27 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da ürün alım satımlarına aracılık eden internet sitelerinde, 27 kişinin kapora alınarak dolandırılması üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin B.C., H.Y., H.D. ve M.S. olduğunu belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.