Üye Girişi
Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika

Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu

30.10.2021 20:00
Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu

- (Özel) Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

- (Özel) Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor. Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki 2160 rakımlı Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde kar ve sis kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan'ın yüksek kesimleri yağan karla birlikte beyaza bürünürken hava sıcaklığında da mevsim normallerine göre 8 derece düşüş yaşandı.

Aralıklı kar yağışının etkisini sürdürdüğü Sakaltutan ve Kızıldağ ile Ahmediye Geçidinde karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini aldı.

Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidi yağan karla birlikte görsel şölen oluşturdu. İhlas Haber Ajansı ekibinin droneyle havadan görüntülediği güzergahta üzeri karla kaplanan ağaçların ortasındaki asfalt yoldan araç sürücüleri ilerlemeye devam etti.

Kar manzarasını gören araç sürücüleri ve bazı vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ankara'dan Erzincan'a üniversitede okuyan kızını görmek için yola çıkan bir anne, "Kızıldağ'da çok kar vardı orayı geçip geldik Sakaltutan'a. Ankara'dan geliyoruz. Mevsimin ilk karını bu güzergahta görmek nasip oldu. Çok güzel bir manzara oluşmuş. Fotoğraf çektirdik, mutlu olduk" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgede bugün hava parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin ise aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredecek.

Rüzgar, Doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 5, Bayburt ve Iğdır'da 4, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 2 derece olarak kaydedildi.

Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu
Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu
Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu
Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu

İç Anadolu, Erzincan, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor 19:43 Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık 19:17 Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var 18:40 Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 20:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement