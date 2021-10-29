Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışından görüntü

Karla kaplanan çatılar

Karla kaplı araçlar

Yürüyen vatandaşlar

Karla kaplanan masa sandalyeler

Bisiklet süren çocuklar Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

ARDAHAN - Aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.