Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı
ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz yönde etkiliyor.
Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı Kars-Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrası yollar tamamen karla kaplanırken sürücüler zaman zaman kayarak yoldan çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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