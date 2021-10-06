Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı Kars-Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrası yollar tamamen karla kaplanırken sürücüler zaman zaman kayarak yoldan çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi 'nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz yönde etkiliyor.

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