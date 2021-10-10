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Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler - Son Dakika

Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler

10.10.2021 14:32
Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler

Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler Türkiye'de ilk defa Kara Taşkuşu'nun görüntülendiği Mileyha sulak alanına gelen kuş gözlemcileri bölgeye dökülen çöp ve molozları görünce şok oldu Hatay'ın Samandağ ilçesinde fotoğraflanan Kara Taşkuşu'nun ilk defa görülmesi heyecana yolaçtı.

Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler

Türkiye'de ilk defa Kara Taşkuşu'nun görüntülendiği Mileyha sulak alanına gelen kuş gözlemcileri bölgeye dökülen çöp ve molozları görünce şok oldu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde fotoğraflanan Kara Taşkuşu'nun ilk defa görülmesi heyecana yolaçtı. Çok sayıda kuş gözlemcisi, Kara Taşkuşu'nun fotoğraflamak için bölgeye akın etti. Gelen Kuş gözlemcileri kuşun görüldüğü yerlere moloz döküldüğünü görünce şoka uğradılar.

Milleyha sulak alanında görülen ve kayıtlara giren Kara Taşkuşu ile, Türkiye'nin kuş türü listesindeki sayısı 492'a, Milleyha'da ise 287'ye çıktı.

Hakkari'den gelen kuş gözlemcisi Emrah Kayhan, "Kara Taşkuşu'nun Hatay'da görüldüğünü duyunca bin kilometrelik yolu göze alarak buraya geldik. Ama maalesef burada çöpler var. Dün burada çöp yokmuş. Bu üzücü gerçekten kuşu bulamadık hala arıyoruz. Burayı böyle beklemiyordum her yer çöp ve moloz dolu" diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen kuş gözlemcisi Tuğçe Demirci ise, Kara Taşkuşu'nu görmeye geldiğini belirterek, "Dün burada görüldü. Çevre hukuku ile ilgileniyorum bir yandan kuş gözlemiyle ilgileniyorum. Milleyha çok güzel bir yer ama bu alanın bu şekilde olması çok üzücü" dedi.

Ankara'dan gelen kuş gözlemcisi Ferit Başbuğ ise, "Bu yıl buraya dördüncü gelişimiz burası çok güzel. Kuş cenneti ama ne yazık ki her geldiğimiz zaman buraya daha fazla çöp ve daha fazla moloz ile karşılıyoruz. Gittiğimiz çoğu sulak alanda kuş gözlem kulesi mevcut ancak böyle bir yerde kuş gözlem kulesinin olmaması ayrı bir eksiklik" şeklinde konuştu.

Gaziantep'ten gelen kuş gözlemcisi Ünal Kurçak ise, "Burası çok güzel bir yer.

Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler
Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler
Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler
Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler

Gaziantep, Samandağ, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Taşkuşu'nu görmek için Hatay'a akın ettiler - Son Dakika
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