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Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü - Son Dakika

Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü

09.10.2021 17:48

Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü Hazar Denizi doğusundan Hindistan'a uzanan bölgede üreyen, Hindistan'dan Yeni Gine Adası'na kadar olan bölgede kışlayan Kara Taşkuşu, ilk defa Hatay'da görüntülendi.

Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü

HATAY - Hazar Denizi doğusundan Hindistan'a uzanan bölgede üreyen, Hindistan'dan Yeni Gine Adası'na kadar olan bölgede kışlayan Kara Taşkuşu, ilk defa Hatay'da görüntülendi.

Kara Taşkuşu (Saxicola caprata), Türkiye'de ilk defa Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği'nden Ali Atahan tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde fotoğraflanıp ve kayıt altına alındı.

Türkiye için bir ilk tür özelliği taşıyan Kara Taşkuşu görüntüleyen Ali Atahan, "Bugün bütün dünyada bulunan kuş gözlemcilerin kuş kayıtlarına girdiği uluslararası kuş gözlem günü. O nedenle biz Milleyha Sulak alana geldik. Şansımız iyi gitti. Sabah bir tane kuşa denk geldik. Doğu İran'dan Hazar Denizi'nin doğu kıyısına kadar bir hat çizeceksek oradan itibaren Hindistan'a kadar olan yerde üreyen bir kuş. Hindistan'dan Yeni Gine adasına kadar da kışlayan bir kuş. Bunlar bazen sonbaharda serbest dağılabiliyorlar. Avrupa yönüne, Ortadoğu veya doğu Afrika yönüne dağılabiliyorlar. Bugün bir tanesi Hatay'a geldi. Türkiye için yeni bir kayıt. Daha önce hiç görülmemişti. En yakın Kıbrıs'ta gözlemlendi. Bir kaç yıl önce yaklaşık 10 yıl önce de İsrail'de bir kaydı var" dedi.

1999 yılından beri Milleyha Sulak Alanda kuş gözlemi yaptıklarını belirten Atahan, "Alanı düzenli olarak takip ediyoruz. Bu Kara Taşkuşu ile birlikte Milleyha Sulak Alanda kaydedilen 287 kuş türü oldu. Kara Taşkuşu küçük siyah beyaz renkli bir kuş" dedi.

Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü
Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü
Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü
Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü

Hazar Denizi, Türkiye, India, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü - Son Dakika


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