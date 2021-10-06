Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Kemer- Kumluca yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 14.00-14.15 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Malatya- Darende yolunun 48-53, Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tavşanlı- Kütahya yolunun 17. kilometresinde, Köprücek Mahallesi mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. Güvenlik nedeniyle yol 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 26-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman-istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde elektrik sistemi bakım çalışması yapılacak. Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski yoldan gerçekleştirilecek.