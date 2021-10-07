Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 41-42. kilometrelerinde yapılacak üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Kayseri- Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım gidiş şeridi servis yolundan sağlanıyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun 36-59. kilometrelerinde (Karakurt mevkisi) yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.